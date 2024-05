Pays de Caux. Collision entre une moto et un engin agricole : le motard meurt des suites de ses blessures

Les pompiers ont été appelés vers 13h20, jeudi 16 mai, pour cet accident entre une moto et un engin agricole sur la route départementale 131, dite route des Moulins, à hauteur de la commune de Robertot non loin d'Héricourt-en-Caux. A l'arrivée des secours, le conducteur de la moto, un homme de 53 ans, était grièvement blessé et en arrêt cardiorespiratoire.

Dépêchés sur place avec l'hélicoptère de la sécurité civile, un infirmier sapeur-pompier et un kit "planche à masser", les secours n'ont rien pu faire pour sauver le quinquagénaire. L'axe a été coupé dans les deux sens de circulation le temps de leur intervention qui s'est achevée vers 15h. Quant au conducteur de l'engin agricole, un homme de 32 ans, il a été conduit au centre hospitalier de Fécamp en urgence relative.