En ce moment Popcorn Sale SANTA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Rouen. Rentrée des classes : "Se préparer évite le stress", explique cette professeure

Education. A quelques jours de la rentrée des classes lundi 1er septembre, Juline Anquetin Rault, professeure et fondatrice de l'institut pédagogique Anquetin Rault à Rouen, livre ses conseils pour être organisé et maîtriser son stress.

Publié le 20/08/2025 à 14h00 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Rentrée des classes : "Se préparer évite le stress", explique cette professeure
Juline Anquetin-Rault, professeure.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Juline Anquetin Rault, professeure et fondatrice de l'institut pédagogique Anquetin Rault à Rouen, dévoile ses conseils pour une rentrée réussie.

Quelles sont les astuces
d'une rentrée sans stress ?

"Le stress est tout à fait normal. Pour bien préparer la rentrée, il faut comprendre ce qu'on attend de nous. Pour les classes à examen, c'est bien de regarder les épreuves. Au bac de français, il y a 4 gros thèmes : le roman, la poésie, le théâtre, la littérature d'idées. Vous pouvez créer des codes couleur pour chaque thème ou pour chaque matière, ça évite de se perdre. Organiser ses fournitures, son sac, vérifier son emploi du temps… Se préparer évite d'être stressé."

Est-ce indispensable de retrouver
un rythme avant la rentrée ?

"Le sommeil est très important dans l'apprentissage et dans la mémorisation. Quelques jours avant, c'est bien de commencer à se recaler progressivement sur les heures de coucher et de réveil en lien avec l'école. On sait que le sommeil est primordial, surtout dans l'apprentissage."

Faut-il travailler pendant les vacances ?

"Les vacances d'été sont trop longues. Il faut utiliser ce temps pour faire des choses ludiques et d'apprentissage en utilisant des éléments du quotidien. Exemple, on va faire les courses, on doit diviser avec tous les copains. Combien ça fait ? Ça peut être un exercice. Pour les élèves qui ont des difficultés, il faut se remettre un peu avant dans le bain. On peut utiliser des vidéos sur YouTube comme Hedacademy ou faire des exercices avec des corrections sur le site Toupty. 20 minutes par jour peuvent suffire. Ne faites pas des plannings que vous ne respecterez pas."

Avez-vous des recommandations pour les parents ?

"Si les parents sont stressés, les enfants le sont aussi. Pour certains, le scolaire c'est toute leur vie. Il faut sortir de ces questions : 'As-tu eu des notes ? Comment a été le contrôle d'histoire ?' Mettre d'abord du lien humain : 'Qu'est-ce que tu as préféré dans ta journée ? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer ?' N'ayez pas peur. Le plus important c'est d'apprendre à votre enfant à s'adapter."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Plaques de cuisson
Plaques de cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 25€ Découvrir
Thermomix TM6 noir
Thermomix TM6 noir Chambaron-sur-Morge (63200) 800€ Découvrir
Mini-pelle Kubota U27-4
Mini-pelle Kubota U27-4 Audincourt (25400) 14 999€ Découvrir
Tuyau microporeux 7,50 m neuf
Tuyau microporeux 7,50 m neuf Le Genest-Saint-Isle (53940) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. Rentrée des classes : "Se préparer évite le stress", explique cette professeure
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple