"Noma c'est une entreprise de cuisines italiennes", explique Zoéline Leroy, conceptrice. Elle a été créée par Roméo Leboulangé, Alexandre Jumel, François-Xavier Paon et Clément Jordani. "Les prix varient entre 2 000 et 30 000 euros voire plus selon les projets", ajoute-t-elle.
Place du commerce. Noma Cuisine ouvre une boutique
Economie. Elle se situe au 12 place de la Pucelle à Rouen près de l'hôtel de Bourgtheroulde. Les clients y sont accueillis du mardi au samedi de 11h à 19h.
Publié le 30/11/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
En direct
-
17h00Place du commerce. Noma Cuisine ouvre une boutique
-
17h00Place du commerce. Le magasin Harcour ouvre ses portes
-
17h00Place du commerce. Le Marché aux Affaires mise sur le bazar discount
-
17h00Place du commerce à Rouen. Cuisines, équitation et bonnes affaires
-
09h28Football. Quels résultats pour les clubs normands au 8e tour de la Coupe de France ?
-
09h14Manche. Un homme de 30 ans grièvement blessé dans un accident de la route
-
09h09Rouen. Un appartement brûle en centre-ville : deux personnes sont grièvement blessées
-
29/11People. "Je vais pleurer" : Anne Roumanoff craque en évoquant son ex-mari producteur normand, Philippe Vaillant, disparu cette année
-
29/1120 ans d'ADP. Patrice et Justine, le couple normand emblématique, volontairement non invités ? La production explique son choix
-
29/11Bonne table à Caen. Changez d'époque en allant au Moon and Sons
-
29/11Manche. De nombreux habitants d'une commune privés d'eau potable
-
29/11Le Havre. Expo animée, marché, manèges, parade blanche… Noël, c'est parti !
-
29/11Exposition. Des toiles méconnues de Charles Frechon, de l'école de Rouen, dévoilées
-
29/11Place du commerce à Caen. Des vêtements, des meubles et des motos
-
29/11Caen. J'ai enregistré une musique au studio d'enregistrement Belface
-
29/11Bonne table à Rouen. Casa Caliente et la cuisine méditerranéenne
-
29/11Manche. Accident d'un deux-roues : un homme de 50 ans dans un état grave transporté à l'hôpital
-
29/11Centre-Manche. Un incendie se déclare dans la cuisine d'un appartement, un homme de 53 ans conduit à l'hôpital
-
29/11Rouen. Grève sur le réseau Astuce : Quelles sont les perturbations ce samedi ?
-
29/11Eure. Un homme de 40 ans meurt après avoir percuté un poteau électrique avec sa voiture
Les plus lus
-
1 -Télé. Pierre Garnier au cœur de "la pire" et "la plus cruelle" séquence de "Stars à domicile" : Isabelle Ithurburu alerte avant la diffusion
-
2 -Conso. Primée au niveau national, cette chocolaterie normande fait certains des meilleurs chocolats du pays : découvrez où les déguster
-
3 -Insolite. En Normandie, certaines huîtres pourraient contenir des lingots d'or…
-
4 -Conso. L'un des meilleurs cafés de la planète est normand (et son torréfacteur, champion du monde) : voici où le trouver
-
5 -N'oubliez pas les paroles. "Je peux encore sauver mon mariage" : la maestro normande critique son mari puis tente de se rattraper
Immobilier
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.