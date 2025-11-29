En ce moment Amour Propre ZAHO
Le Havre. Expo animée, marché, manèges, parade blanche… Noël, c'est parti !

Loisir. Les festivités de Noël sont lancées, samedi 29 novembre, au Havre, toujours autour de l'exposition animée de l'hôtel de ville, un conte de Noël unique en France, entièrement réalisé par les agents municipaux.

Publié le 29/11/2025 à 15h07 - Par Célia Caradec
Le Havre. Expo animée, marché, manèges, parade blanche… Noël, c'est parti !
Le marché de Noël est ouvert jusqu'au 31 décembre. - Célia Caradec

Samedi 28 novembre marque le coup d'envoi des festivités de Noël, au Havre. Voici les animations à ne pas rater dans la cité océane. Le programme complet est à retrouver ici.

L'expo animée : les animaux en vedette

Intitulée cette année "L'Arche de Noël", l'exposition animée reste l'animation phare. Ce conte de Noël grandeur nature est entièrement conçu par les agents municipaux, qui travaillent un an à l'avance à son élaboration. "C'est unique en France ! ", rappelle Sylvain Ducloux, le marionnettiste chargé d'animer les personnages, imaginés par le scénographe Raoul Dollat.

L'arche de Noël est le clou de l'édition 2025 de l'exposition animée.L'arche de Noël est le clou de l'édition 2025 de l'exposition animée. - Célia Caradec

En 2025, on retrouve les héros Tom et Lucie - déjà en vadrouille à Sydney, en 2021 ! - en mission avec le Père-Noël pour protéger les animaux du monde entier. Une histoire en forme de clin d'œil à la réouverture prochaine du Muséum d'histoire naturelle, qui se termine en traversant les cales d'un immense bateau.

Reportage : l'expo de Noël 2025

C'est gratuit et ouvert tous les jours jusqu'au dimanche 4 janvier (Noël et Jour de l'an compris). L'histoire débute devant l'hôtel de ville et se poursuit à l'intérieur.

Le marché de Noël et ses manèges

Pour faire le plein de cadeaux et surtout se réchauffer avec un bon vin chaud ou une poutine, spécialité canadienne, le marché de Noël est ouvert tous les jours, jusqu'au mercredi 31 décembre, place de l'hôtel de ville. On y trouve aussi la grande roue (jusqu'au 10 janvier) et le carrousel (jusqu'au 4 janvier). Sur le parvis Saint-Michel, le traineau du Père-Noël apporte son lot de sensations aux petits.

La parade blanche

Version hivernale du Corsiflor, la parade blanche, organisée par le Comité des Fêtes du Havre, aura lieu dimanche 14 décembre, à partir de 17h. Les chars lumineux s'élanceront, en musique, de la catène de conteneurs, déambuleront rue de Paris, pour arriver quai Lamblardie. Pour être dans la fête, il est conseillé de s'habiller en blanc et de se munir de lampions. A l'issue, la ville invite les habitants à partager une boisson chaude et un moment convivial et musical place de l'hôtel de ville (17h30).

Et pour les idées cadeaux ?

La Halle aux Poissons rouvre exceptionnellement ses portes, dimanche 30 novembre, de 10h à 18h. Au programme : marché de créateurs, vin chaud, poutine, boum des enfants, goûter électronique… Le salon des métiers d'arts revient vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 décembre, au Magic Mirrors.

Pratique. Les horaires jour par jour et le programme complet sont à retrouver sur lehavre.fr

Galerie photos
L'arche de Noël est le clou de l'édition 2025 de l'exposition animée. - Célia Caradec

Le Havre. Expo animée, marché, manèges, parade blanche… Noël, c'est parti !
