Sécurité. Normandie : vous risquez désormais une peine de prison pour excès de vitesse

Société. Depuis jeudi 1er janvier 2026, les automobilistes normands auteurs de très grands excès de vitesse s'exposent à des sanctions bien plus lourdes. Dépasser la limitation de plus de 50km/h devient un délit pénal, avec à la clé amende, suspension de permis et peine de prison. Une réforme destinée à renforcer la sécurité routière sur les routes de France.

Publié le 13/01/2026 à 17h45, mis à jour le 13/01/2026 à 17h55 - Par Mathilde Rabaud
Excès de vitesse en Normandie : prison possible, sanctions durcies, ce qu'il faut savoir. - Unsplash

Jusqu'à récemment, rouler à plus de 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée relevait d'une contravention de 5e classe, la plus élevée du Code de la route.
Depuis le 1er janvier 2026, cette infraction bascule dans une tout autre catégorie : celle des délits.

Concrètement, un automobiliste contrôlé à très grande vitesse en Normandie peut désormais être jugé par un tribunal correctionnel, avec une inscription possible au casier judiciaire.

Jusqu'à trois mois de prison et 3 750 euros d'amende

La nouvelle législation prévoit un durcissement inédit des sanctions pour les chauffards.
Les peines encourues peuvent aller jusqu'à :

  • 3 750 euros d'amende
  • Trois mois de prison
  • Suspension du permis de conduire jusqu'à trois ans
  • Confiscation du véhicule
  • Interdiction de conduire certains véhicules pendant plusieurs années
  • Stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière

Un arsenal répressif renforcé, pensé pour dissuader les comportements les plus dangereux sur les axes normands, qu'ils soient urbains, départementaux ou autoroutiers.

Sécurité routière : une réponse plus ferme face à la violence au volant

Le gouvernement assume un changement de doctrine en matière de sécurité routière. Objectif affiché : répondre à la recrudescence des grands excès de vitesse observée ces dernières années. Selon des chiffres relayés par Capital, plus de 63 000 excès de vitesse supérieurs ou égaux à 50km/h ont été recensés sur une seule année, soit une augmentation massive par rapport aux années précédentes.
Toujours d'après Capital, les autorités estiment que les sanctions jusqu'alors en vigueur n'étaient plus adaptées à la gravité ni à la fréquence de ces infractions.

Pourquoi la vitesse reste l'un des principaux facteurs d'accidents en Normandie

Les pouvoirs publics rappellent que la vitesse excessive reste l'une des premières causes d'accidents graves et mortels.
Elle entraîne notamment :

  • une réduction du temps disponible pour réagir,
  • une augmentation des distances de freinage,
  • une perte de contrôle du véhicule,
  • et des chocs plus violents en cas de collision.

En Normandie, région traversée par de nombreux axes rapides et zones rurales, ces facteurs pèsent lourdement dans le bilan annuel des accidents de la route.

Automobilistes normands : ce qu'il faut retenir

Depuis le 1er janvier 2026, rouler à plus de 50km/h au-dessus de la limitation n'est plus une simple infraction financière.
C'est désormais un délit pénal, avec des conséquences durables sur la vie personnelle et professionnelle des conducteurs concernés.

Un message clair adressé aux usagers de la route normands : la tolérance zéro s'applique désormais aux excès de vitesse les plus dangereux.

