Argentan. Plus de sept millions d'euros pour protéger la qualité de l'eau du bassin-versant de l'Orne Amont

Environnement. La communauté de communes des Sources de l'Orne et l'intercommunalité Terre d'Argentan Interco ont signé un contrat de territoire avec le Syndicat mixte de l'Orne et de ses affluents (Symoa) et l'Agence de l'eau Seine-Normandie, jeudi 8 janvier. L'objectif est de protéger la qualité de l'eau du fleuve.

Publié le 13/01/2026 à 17h52 - Par Martin Patry
Le contrat de territoire, signé jeudi 8 janvier, concerne la période 2026-2030. - Martin Patry

Le montant prévisionnel des différentes opérations est estimé à 7,5 millions d'euros, dont 80 % seront financés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Jeudi 8 janvier, l'intercommunalité Terres d'Argentan Interco et la communauté de communes des Sources de l'Orne ont signé un contrat avec le Syndicat mixte de l'Orne et de ses affluents (Symoa) ainsi que l'Agence de l'Eau Seine-Normandie. "C'est un programme d'actions identifiées qui va permettre de mettre en place des haies pour protéger les cours d'eau et empêcher le ruissellement", explique Ludovic Genet, directeur territorial de l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

"Protéger la qualité et la quantité"

Les différentes opérations permettront également de renaturer les rivières et de favoriser les infiltrations "plutôt que de laisser des écoulements directs venir polluer l'eau, détaille Ludovic Genet. L'objectif, c'est vraiment de protéger la qualité de l'eau mais aussi la quantité en faisant en sorte que l'eau s'écoule le plus naturellement possible", poursuit-il.

Le contrat de territoire concerne la période 2026-2030 et porte davantage sur la gestion des milieux aquatiques (GMA) que sur la prévention des inondations. "C'est très important car tout ce qui est fait sur la GMA a aussi des conséquences sur la prévention des inondations. On sait bien, avec l'évolution climatique, qu'il faut trouver des solutions", précise toutefois le président de Terres d'Argentan Interco, Frédéric Léveillé, qui précise qu'aucune inondation n'est survenue à Argentan depuis une quinzaine d'années.

