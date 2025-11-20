En ce moment This girl KUNGS
Environnement. Le végétal qui représente la région au concours de l'arbre de l'année 2025, un frêne haut de 20 mètres, se situe dans l'Orne. Vieux de deux siècles, il a poussé le long d'une route sans jamais être véritablement protégé.

Publié le 20/11/2025 à 18h28 - Par Martin Patry
Orne. "Une femme qui s'élève vers le ciel" : Découvrez le frêne qui représente la Normandie au concours de l'arbre de l'année 2025
Le frêne de Villedieu-lès-Bailleul mesure 20 mètres de haut. - Catherine Thomas

L'arbre qui représente la Normandie au concours de l'arbre de l'année est ornais ! Situé à Villedieu-lès-Bailleul, près d'Argentan, ce frêne vieux de deux siècles "a résisté à toutes les intempéries, toutes les guerres et toutes les guerres, confie Catherine Thomas, élue écoresponsable de Terres d'Argentan Interco. Désormais, les frênes sont atteints de la chalarose et sont donc voués à mourir, malheureusement", soupire-t-elle…

"Un grand réservoir de biodiversité"

Comme beaucoup de végétaux, le frêne de Villedieu-lès-Bailleul, qui pourrait être élu arbre préféré des Français cette année, abrite de nombreux insectes et animaux. "C'est une sorte de grand réservoir de biodiversité, résume Catherine Thomas. Il sert aussi à purifier les petits cours d'eau", poursuit l'élue.

Si le frêne, haut de 20 mètres et à la circonférence de 5 mètres, fait partie des 13 arbres retenus parmi les 120 candidatures, c'est bien grâce à sa forme particulière. "Peut-être qu'il s'est pris un obus, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé mais il a un énorme trou à la base de son tronc, explique Catherine Thomas. Lorsque l'on regarde l'arbre de profil, le bourrelet qui s'est formé autour du trou lors de la cicatrisation donne l'image d'une forme humaine. On dirait vraiment une femme humaine qui s'élance vers le ciel, c'est assez amusant", conclut l'élue écoresponsable.

Résultats du concours en 2026

Les Français peuvent élire l'arbre de l'année 2025 en ligne jusqu'au 22 décembre. Les résultats seront dévoilés lors d'une cérémonie officielle, le 15 janvier 2026.

