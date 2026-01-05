En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Manche. Des coupures d'électricité sont prévues dans cette commune du Cotentin

Société. L'entreprise Enedis va effectuer des travaux à Saint-Vaast-La-Hougue le mardi 13 et mercredi 14 janvier. Cela va entraîner des coupures dans plusieurs secteurs de la commune.

Publié le 05/01/2026 à 11h16 - Par Julien Rojo
Des coupures d'électricité sont programmées début janvier à Saint-Vaast-La-Hougue. - Archives

La mairie de Saint-Vaast-La-Hougue alerte ses habitants. L'entreprise Enedis va mener des travaux sur le réseau électrique de la commune. Cela va entraîner plusieurs coupures d'électricité à différentes reprises. Le courant sera suspendu mardi 13 janvier de 14h à 16h dans ces quartiers ou lieux-dits :

  • 1, 5 cour Melin
  • 1 au 5, 13, 2 au 6 impasse des Chennevières
    1 au 9, 13, 19, 23 place Belle Isle
  • 1 au 11, 15, 19 au 21, 25 au 31,4 au 20, 24 au 26, 30, 34 au 36 rue Triquet,
  • 6 rue Gautier, en centre-ville
    1 au 5, 15 rue des Chantiers,
  • 1 au 7, 7a rue de Réville
  • 4 au 6 rue des Thins
  • 2 au 10, 7, 11,15 au 17 impasse Triquet
  • 4 au 6 rue des Palmiers.

Une seconde coupure d'électricité est programmée le mercredi 14 janvier de 8h45 à 11h45 dans les zones suivantes :

  • 2 La Mastorie
  • 5 route de Réville, le long de la côte
  • La Tourelle
  • L'île de Tahitou
  • 3, 7 route du bout du fil
  • 59 rue de Reville

Enedis conseille de débrancher les appareils électriques avant le début de la coupure et de ne les rebrancher qu'une fois le courant rétabli, afin de les protéger.

