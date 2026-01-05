Manche. Des coupures d'électricité sont prévues dans cette commune du Cotentin

La mairie de Saint-Vaast-La-Hougue alerte ses habitants. L'entreprise Enedis va mener des travaux sur le réseau électrique de la commune. Cela va entraîner plusieurs coupures d'électricité à différentes reprises. Le courant sera suspendu mardi 13 janvier de 14h à 16h dans ces quartiers ou lieux-dits :

1, 5 cour Melin

1 au 5, 13, 2 au 6 impasse des Chennevières

1 au 9, 13, 19, 23 place Belle Isle

6 rue Gautier, en centre-ville

1 au 5, 15 rue des Chantiers,

4 au 6 rue des Thins

2 au 10, 7, 11,15 au 17 impasse Triquet

4 au 6 rue des Palmiers.

Une seconde coupure d'électricité est programmée le mercredi 14 janvier de 8h45 à 11h45 dans les zones suivantes :

2 La Mastorie

5 route de Réville, le long de la côte

La Tourelle

L'île de Tahitou

3, 7 route du bout du fil

59 rue de Reville

Enedis conseille de débrancher les appareils électriques avant le début de la coupure et de ne les rebrancher qu'une fois le courant rétabli, afin de les protéger.