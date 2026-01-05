En ce moment Halo Beyonce
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Photos]. Quand la neige transforme la Normandie : vos photos les plus magiques

Loisir. La neige est tombée sur la Normandie et vous avez été nombreux à sortir téléphones et appareils photos. Ce lundi 5 janvier 2026, nous vous avions demandé de partager vos plus belles images de paysages enneigés. Villages, jardins, routes, campagnes… Voici une sélection de vos photos, pleines de douceur et de poésie hivernale.

Publié le 05/01/2026 à 17h21 - Par Mathilde Rabaud
[Photos]. Quand la neige transforme la Normandie : vos photos les plus magiques
Les champs normands, grandes étendues blanches ce matin. - Sabrina Scania à Le Vassy

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Routes blanchies, toits saupoudrés, arbres figés par le froid… La neige a offert un tout autre visage à la Normandie. Aux quatre coins de la région, vous avez capturé ces instants magiques !

18 centimètres à Sourdeval-les-Bois, à 11h30 ce lundi 5.18 centimètres à Sourdeval-les-Bois, à 11h30 ce lundi 5. - Mylène Paisant

Les routes étaient difficiles aujourd'hui, et le seront sûrement aussi demain !Les routes étaient difficiles aujourd'hui, et le seront sûrement aussi demain ! - Céline Caron à Martainville dans l'Eure

Les premiers bonhommes de neige ont vu le jour.Les premiers bonhommes de neige ont vu le jour. - Edwige Dubost à Culey-le-Patry

Un épisode neigeux qui inspire petits et grands

Cet épisode hivernal a réveillé l'âme de photographe chez beaucoup d'entre vous. Smartphone à la main ou appareil plus professionnel, vous avez pris le temps de regarder autour de vous, de composer, d'attendre le bon instant. Et que c'est beau de voir ces paysages familiers sous un autre jour !

La Seine-Maritime aussi a été touchée par la neige.La Seine-Maritime aussi a été touchée par la neige. - Vincent Halgrain à Déville-lès-Rouen

Les routes peu fréquentées ont la chance de rester bien blanches.Les routes peu fréquentées ont la chance de rester bien blanches. - Paul Péan à Argentan

Tous nos jardins normands ont des airs de féerie ce matin.Tous nos jardins normands ont des airs de féerie ce matin. - Isabelle Beaumesnil à Pontchardon

Merci pour ces instants de poésie hivernale

Merci à toutes celles et ceux qui ont partagé leurs clichés. Vos photos montrent une Normandie calme, lumineuse, et toujours belle. Une parenthèse hivernale que l'on aime prendre le temps d'admirer… surtout quand elle fond aussi vite qu'elle est arrivée.

Une belle mairie sous la neige !Une belle mairie sous la neige ! - William Bertails à Folligny

Un drôle de spectacle sous la neige !Un drôle de spectacle sous la neige ! - Boris Varin à Villedieu-les-Poêles

Une piste de ski en Normandie !Une piste de ski en Normandie ! - David Lebeury à Coutances

Les enfants se régalent de batailles de boules de neige !Les enfants se régalent de batailles de boules de neige ! - Maliram Dbsv à Souleuvre en Bocage

A Lillebonne, la ville a vite été recouverte d'un épais manteau blanc.A Lillebonne, la ville a vite été recouverte d'un épais manteau blanc. - Lucky Strike

Il neigeait fort ce matin à Saint-Lô !Il neigeait fort ce matin à Saint-Lô !

Galerie photos
18 centimètres à Sourdeval-les-Bois, à 11h30 ce lundi 5. - Mylène Paisant Les routes étaient difficiles aujourd'hui, et le seront sûrement aussi demain ! - Céline Caron à Martainville dans l'Eure Les premiers bonhommes de neige ont vu le jour. - Edwige Dubost à Culey-le-Patry La Seine-Maritime aussi a été touchée par la neige. - Vincent Halgrain à Déville-lès-Rouen Les routes peu fréquentées ont la chance de rester bien blanches. - Paul Péan à Argentan Tous nos jardins normands ont des airs de féerie ce matin. - Isabelle Beaumesnil à Pontchardon Une belle mairie sous la neige ! - William Bertails à Folligny Un drôle de spectacle sous la neige ! - Boris Varin à Villedieu-les-Poêles Une piste de ski en Normandie ! - David Lebeury à Coutances Les enfants se régalent de batailles de boules de neige ! - Maliram Dbsv à Souleuvre en Bocage A Lillebonne, la ville a vite été recouverte d'un épais manteau blanc. - Lucky Strike Il neigeait fort ce matin à Saint-Lô !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tensiomètre poignet
Tensiomètre poignet Talence (33400) 18€ Découvrir
Sony PXW-FX9 / Pack cinéma Sachtler
Sony PXW-FX9 / Pack cinéma Sachtler Urrugne (64122) 8 000€ Découvrir
Chaise fauteuil toilette
Chaise fauteuil toilette Creil (60100) 60€ Découvrir
Poêle aluminium Ingenio 22cm
Poêle aluminium Ingenio 22cm Talence (33400) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Photos]. Quand la neige transforme la Normandie : vos photos les plus magiques
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple