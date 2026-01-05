[Photos]. Quand la neige transforme la Normandie : vos photos les plus magiques

Routes blanchies, toits saupoudrés, arbres figés par le froid… La neige a offert un tout autre visage à la Normandie. Aux quatre coins de la région, vous avez capturé ces instants magiques !

18 centimètres à Sourdeval-les-Bois, à 11h30 ce lundi 5. - Mylène Paisant

Les routes étaient difficiles aujourd'hui, et le seront sûrement aussi demain ! - Céline Caron à Martainville dans l'Eure

Les premiers bonhommes de neige ont vu le jour. - Edwige Dubost à Culey-le-Patry

Un épisode neigeux qui inspire petits et grands

Cet épisode hivernal a réveillé l'âme de photographe chez beaucoup d'entre vous. Smartphone à la main ou appareil plus professionnel, vous avez pris le temps de regarder autour de vous, de composer, d'attendre le bon instant. Et que c'est beau de voir ces paysages familiers sous un autre jour !

La Seine-Maritime aussi a été touchée par la neige. - Vincent Halgrain à Déville-lès-Rouen

Les routes peu fréquentées ont la chance de rester bien blanches. - Paul Péan à Argentan

Tous nos jardins normands ont des airs de féerie ce matin. - Isabelle Beaumesnil à Pontchardon

Merci pour ces instants de poésie hivernale

Merci à toutes celles et ceux qui ont partagé leurs clichés. Vos photos montrent une Normandie calme, lumineuse, et toujours belle. Une parenthèse hivernale que l'on aime prendre le temps d'admirer… surtout quand elle fond aussi vite qu'elle est arrivée.

Une belle mairie sous la neige ! - William Bertails à Folligny

Un drôle de spectacle sous la neige ! - Boris Varin à Villedieu-les-Poêles

Une piste de ski en Normandie ! - David Lebeury à Coutances

Les enfants se régalent de batailles de boules de neige ! - Maliram Dbsv à Souleuvre en Bocage

A Lillebonne, la ville a vite été recouverte d'un épais manteau blanc. - Lucky Strike

Il neigeait fort ce matin à Saint-Lô !