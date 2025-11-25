Insolite. Neige et ciel rose en Normandie : c'est quoi ce phénomène météo qui intrigue jusqu'aux experts ?

Dimanche, au réveil, plusieurs habitants de l'Orne, du Calvados et de la Manche ont cru voir… de la neige rose. Les vidéos se sont multipliées, notamment sur la page Météo Basse-Normandie, suivie quotidiennement pour ses infos météo mais aussi pour ses décryptages de phénomènes insolites : ciel poussiéreux, mini-tornades, halos lumineux… et désormais cette impressionnante “neige rosée”, devenue virale en quelques heures.

L'interprétation donnée par Christopher Bribet, figure reconnue de la météo régionale, a rapidement circulé, jusqu'à être reprise par plusieurs grands titres spécialisés en sciences et environnement. Une première pour un phénomène filmé localement.

Ce que les habitants ont réellement observé

Contrairement à ce que certains clichés laissent croire, ce n'est pas la neige qui était rose, même si des cas authentiques de neige colorée existent ailleurs dans le monde, notamment sur certains glaciers.

Ce dimanche, c'est le ciel lui-même qui s'est teinté d'un rose intense au moment du lever du soleil, donnant l'illusion que le manteau neigeux avait changé de couleur.

Les conditions réunies étaient propices à ce décor presque surréaliste :

un épisode neigeux récent,

un air très froid et chargé d'humidité,

des nuages bas saturés en microcristaux,

un soleil encore bas sur l'horizon.

Pourquoi le ciel a-t-il viré au rose ? L'explication des experts

Selon l'analyse partagée par Météo Basse-Normandie, les nuages présents au lever du soleil jouaient un rôle clé. Ces formations basses diffusent particulièrement bien les longueurs d'onde rouges et orangées, typiques des premières minutes du jour.

La neige, très blanche, réfléchit efficacement cette lumière, ce qui amplifie encore la teinte rosée dans l'atmosphère.

En clair : neige au sol + nuages bas + lever de soleil = effet "rose bonbon" assuré.

Un alignement rare mais spectaculaire, parfaitement capturé par les habitants.

Un phénomène qui rappelle que le ciel normand réserve toujours des surprises

De la mini-tornade isolée aux ciels rouges d'automne, la région est régulièrement le théâtre de phénomènes atmosphériques méconnus mais fascinants. La "neige rose" de ce dimanche en est un nouvel exemple, révélant à quel point l'observation locale peut parfois conduire à des explications scientifiques passionnantes.