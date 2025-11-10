Météo. De 16 à -2 degrés : un vrai coup de froid attendu en Normandie avec les premières gelées, on vous dit quand

Le thermomètre normand joue au yoyo. Alors que la semaine débute sous un vent de sud particulièrement doux, avec des températures atteignant jusqu'à 16°C (voire 17 à Vire et à Lisieux vendredi après-midi !), l'ambiance hivernale n'est plus très loin.

Selon les prévisions de Météo Basse-Normandie, un rafraîchissement marqué est attendu à partir du week-end du 17 novembre, avec des minimales proches de 0°C, voire -2°C dans les terres.

Une dernière bouffée de douceur avant l'hiver

Avant l'arrivée du froid, la Normandie profitera encore de quelques jours agréables. Entre jeudi et vendredi, le temps restera sec et ensoleillé, avec un ciel dégagé sur une grande partie de la région.

Ce redoux temporaire sera dû au vent du Sud, responsable d'une remontée d'air chaud et même… d'un peu de sable du Sahara, visible dans le ciel sous forme d'un léger voile ocre.

Premières gelées annoncées : quand et où en Normandie ?

Les premières gelées de la saison pourraient survenir entre le 17 et le 19 novembre 2025. Les plaines de l'Orne, de la Manche et de l'Eure seraient les premières concernées, avec des températures minimales autour de -2°C.

A cette période, les conditions exactes restent à préciser, notamment quant à la présence d'humidité. L'air froid pourrait être sec… ou s'accompagner de quelques brouillards matinaux.

Dès samedi, Météo France annonce des températures autour des 10 degrés en journée, et autour des 5 degrés en soirée, au mieux. Cependant, comme le précise Météo Basse-Normandie : "L'échéance étant encore lointaine, cela reste à prendre avec du recul."

Un avant-goût d'hiver, mais pas encore la saison blanche

Si le froid s'installe, l'hiver météorologique ne commencera officiellement que le 1er décembre. Ce premier coup de frais marquera donc une transition nette entre l'automne doux et les premières morsures du froid.

Les spécialistes appellent à la prudence sur les routes, notamment le matin, où les gelées blanches pourraient surprendre automobilistes et cyclistes.