Météo. Plus de 600km/h… Un record de vent à attendre dans le Cotentin ?

Insolite. La chaîne de télévision TF1 a annoncé un vent à 602km/h sur une de ses cartes météo dans le bulletin de midi, dimanche 9 novembre. Une coquille repérée par le météorologue sur les réseaux sociaux Chris de Météo Basse-Normandie.

Publié le 10/11/2025 à 08h54 - Par Thibault Lecoq
602km/h de vent annoncés dans la Manche sur une carte de TF1, dimanche 9 novembre. Il s'agit d'une erreur. - Capture d'écran TF1

602km/h de vents seraient-ils attendus dans le Val de Saire, lundi 10 novembre ? C'est pourtant ce qu'indique la carte météo de Louis Bodin, dans son bulletin du dimanche 9 novembre à 13h. La coquille a été repérée par le compte du météorologue normand Chris de Météo Basse-Normandie.

Aucune crainte à avoir, il s'agit bien d'une petite erreur de script, car la carte, quelques secondes avant, annonce des vents de 60km/h dans le Cotentin. Si des vents aussi violents étaient véritablement annoncés, des alertes auraient déjà été émises. Le vent le plus violent jamais enregistré a été relevé à 408km/h, lors du cyclone Olivia sur l'île de Barrow en Australie le 4 avril 1996, selon le média Futura, citant l'organisation météorologiste mondiale. Pas besoin de ranger ses meubles de jardin donc.

