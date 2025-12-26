[Actualisé] Seine-Maritime. Terrible accident sur la D6015, un mort et un blessé grave au pronostic vital engagé

D'après le bilan des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, l'accident a impliqué trois véhicules dont deux en face-à-face. La victime décédée est une femme âgée d'environ 60 ans. Son décès a été constaté par le médecin du Smur dépêché sur place. L'accident a fait également un blessé grave, un homme âgé de 31 ans qui a été évacué par hélicoptère en direction du CHU de Rouen, comme nos confrères du Courrier Cauchois l'avaient signalé dans un premier temps. Enfin, une femme âgée de 83 ans, légèrement blessée a été laissée sur place. En tout, l'opération a mobilisé une vingtaine de sapeurs-pompiers et neuf engins. La police nationale ainsi que des agents municipaux ont été également appelés sur les lieux de l'accident.

Deux véhicules (dont un utilitaire) se sont percutés sur la D6015 à hauteur de Saint-Eustache-la-Forêt, vendredi 26 décembre vers 10h30. Un troisième véhicule est également impliqué dans l'accident.

La D6015 a été coupée à la circulation

Une personne a été grièvement blessée et transportée au CHU de Rouen avec l'hélicoptère Dragon 76, ont constaté sur place nos confrères du Courrier Cauchois. Son pronostic vital était engagé. Une deuxième victime a également été prise en charge par les secours. Cette dernière est malheureusement décédée.

La D6015 a dû être coupée à la circulation, le temps de l'intervention des secours.