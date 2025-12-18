Seine-Maritime. Accident entre un poids lourd transportant des betteraves et une voiture, deux blessés dont une fillette de 6 ans

Un accident s'est produit, mercredi 17 décembre peu avant midi, sur la D149 à Cliponville. Un poids lourd transportant des betteraves et une voiture se sont percutés. L'accrochage a fait deux blessées, une femme de 37 ans et une fillette de 6 ans, prises en charge sur place par une équipe du Smur.

Les deux blessées ont été transportées à l'hôpital

L'enfant a été transportée dans un état grave au CHU de Rouen par l'hélicoptère Dragon 76. La femme a elle aussi été transportée au CHU mais par ambulance.