Manche. Cette ville du Cotentin gagne des habitants pour la quatrième année de suite

Combien de personnes habitent à Cherbourg-en-Cotentin ? Lors d'une conférence de presse, mercredi 17 décembre, le maire Benoît Arrivé a partagé "une bonne nouvelle". La population de la commune nouvelle continue de grimper pour la quatrième année de suite, selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique (Insee). Le 1er janvier 2026, la population de Cherbourg-en-Cotentin comptera officiellement 78 258 habitants. La population totale, qui comprend aussi les personnes résidant à l'extérieur mais avec un bien à Cherbourg, s'élèvera à 80 137 habitants.

Des chiffres à nuancer

Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec du recul. L'Insee calcule la démographie avec un décalage de trois ans : il s'agit donc des populations entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023. "Le dynamisme que l'on construit et que l'on développe sur le territoire se traduit dans les chiffres", commente Benoît Arrivé.