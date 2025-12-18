Courseulles-sur-Mer. Un incendie détruit trois bateaux dans le port de plaisance

Le port de Courseulles-sur-Mer en feu. Mercredi 17 décembre, un incendie s'est déclaré à 23h30 au port de plaisance, rue de Marine Dunkerque. Le feu s'est propagé à trois bateaux de plaisance d'environ six mètres, avec un risque d'atteindre une quatrième embarcation.

Le feu maîtrisé malgré d'importants dégâts

Trente-quatre sapeurs-pompiers ont été mobilisés, les trois bateaux initialement touchés ont été entièrement détruits. Le risque de propagation au quatrième bateau a pu être écarté grâce aux moyens mis en œuvre.

Aucune victime n'est à déplorer. Les causes exactes du sinistre restent à déterminer.