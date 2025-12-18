Open de Caen. Une finale conclue en 57 minutes : Quentin Halys vainqueur

Il n'aura fallu que 57 minutes et deux sets pour que Quentin Halys vienne à bout de Hugo Gaston dans cette finale de l'Open de Caen, mercredi 17 décembre. Le Palais des Sports était comble pour cette rencontre.

La belle histoire

Et c'est pourtant bien le joueur de tennis originaire de Bondy qui avait remplacé au pied levé Benjamin Bonzi, blessé. Une belle finalité pour lui, en battant Hugo Gaston. Pourtant, c'est bien le Toulousain qui avait mené les débats face à l'Italien Lorenzo Musetti, qui ne semblait pas très intéressé par l'événement.

Pour l'heure, Quentin Halys ajoute son nom au palmarès de l'Open de Caen, créé en 2007 sur les courts du Tennis Club de Caen, parmi des noms comme le 37e mondial Ugo Humbert, le Danois Hulger Rune ou encore Jo-Wilfried Tsonga.