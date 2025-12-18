En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Open de Caen. Une finale conclue en 57 minutes : Quentin Halys vainqueur

Sport. La finale de l'Open de Caen s'est tenue, mercredi 17 décembre, au Palais des Sports Caen la Mer. Quentin Halys a pris l'avantage sur Hugo Gaston en 2 sets (6-1, 6-4) dans cette rencontre franco-française.

Publié le 18/12/2025 à 10h07, mis à jour le 18/12/2025 à 10h26 - Par Léo Besselievre
Quentin Halys rajoute son nom au palmarès de l'Open de Caen. - Léo Besselievre

Il n'aura fallu que 57 minutes et deux sets pour que Quentin Halys vienne à bout de Hugo Gaston dans cette finale de l'Open de Caen, mercredi 17 décembre. Le Palais des Sports était comble pour cette rencontre.

Et c'est pourtant bien le joueur de tennis originaire de Bondy qui avait remplacé au pied levé Benjamin Bonzi, blessé. Une belle finalité pour lui, en battant Hugo Gaston. Pourtant, c'est bien le Toulousain qui avait mené les débats face à l'Italien Lorenzo Musetti, qui ne semblait pas très intéressé par l'événement.

Pour l'heure, Quentin Halys ajoute son nom au palmarès de l'Open de Caen, créé en 2007 sur les courts du Tennis Club de Caen, parmi des noms comme le 37e mondial Ugo Humbert, le Danois Hulger Rune ou encore Jo-Wilfried Tsonga.

