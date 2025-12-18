En ce moment Wake me up Aloe Blacc
Culture. A Argentan, Tiphaine Taburet et Amandine Robiolle ont ouvert la boutique Arcanis, entièrement dédiée à l'univers du jeu de société et des cartes à collectionner. Le duo compte notamment développer des actions en milieu scolaire et dans les maisons de retraite.

Publié le 18/12/2025 à 07h30, mis à jour le 18/12/2025 à 09h24 - Par Martin Patry
Argentan. Deux passionnées ouvrent une nouvelle boutique dédiée à l'univers du jeu de société
Amandine Robiolle et Tiphaine Taburet ont ouvert la boutique Arcanis, à Argentan. - Martin Patry

Avis aux amateurs de jeu de société. Vendredi 5 décembre, la boutique Arcanis a officiellement été inaugurée dans le centre-ville d'Argentan. "On va pouvoir satisfaire les enfants, les adultes, les séniors et les familles", se réjouit Tiphaine Taburet, cogérante de l'enseigne.

Entièrement dédiée à l'univers du jeu de société et des cartes à collectionner, la nouvelle boutique dispose d'un espace pour accueillir ceux qui souhaitent se rassembler le temps d'une partie. "On va développer tout un programme d'animations, notamment des tournois de cartes à collectionner et des séances d'initiation à un jeu", explique Tiphaine Taburet.

Une boutique familiale

L'établissement est également tenu par Amandine Robiolle, la compagne du frère de Tiphaine Taburet. "Avec mon frère, on est passionnés par le jeu depuis petits. On jouait avec nos grands-parents et aujourd'hui, on joue avec nos parents chaque dimanche", sourit Tiphaine Taburet. "Depuis le Covid, on sent que le jeu de société est en pleine expansion", ajoute Amandine Robiolle.

Les deux gérantes comptent également développer des actions hors les murs, en milieu scolaire et dans les maisons de retraite du territoire notamment.

