Le Havre. Le Pont Rouge fermé à la circulation pour quatre semaines

En raison d'un dysfonctionnement mécanique, le Pont Rouge du port du Havre sera fermé à la circulation routière à compter du lundi 22 décembre 2025, pour une durée de quatre semaines.

Durant cette période, les trains emprunteront la route du Pont 7 ainsi que le boulevard Jules Durand.

Le Pont V toujours fermé

La circulation se complique donc pour les usagers du port. Le Pont V est toujours hors de service. La circulation routière et piétonne y est interdite depuis mardi 16 septembre. Il avait été endommagé par un bateau fluvial. Les travaux de remise en état vont durer des mois.

En attendant la réouverture, des déviations sont mises en place via le Pont VI ou ceux de l'écluse du bassin Vétillard. La circulation fluviale se poursuit via l'écluse François Ier.