Cyclisme. Le Région Pays de la Loire Tour 2026 passera par les cinq départements : découvrez le parcours

La 4e édition du Région Pays de la Loire Tour 2026 aura lieu du mardi 7 au vendredi 10 avril 2026. Cette nouvelle édition "marque un tournant majeur pour la course", souligne la région, puisque l'épreuve est inscrite au calendrier des ProSeries UCI, 2e échelon mondial du cyclisme. "Cette nouvelle classification permet d'attirer les plus grandes équipes WorldTour", se réjouit l'organisation.

Un parcours inédit

A cette occasion, un parcours inédit a été créé. Il traversera les cinq départements ligériens. Le départ sera donné depuis l'Abbaye royale de Fontevraud pour une première étape qui mènera les coureurs aux portes de Nantes, à Vertou. Direction la Vendée ensuite pour une étape de La Garnache jusqu'à une arrivée sur le front de mer des Sables-d'Olonne. Cette étape accueillera également La Féminine pour sa 3e édition.

Les coureurs partiront à nouveau du Maine-et-Loire pour une arrivée en Mayenne dans la cité médiévale de Sainte-Suzanne-et-Chammes, l'un des Plus beaux villages de France, avant la dernière étape vallonnée sur les routes sarthoises et un final au Mans. Le vainqueur succédera à Kévin Vauquelin.