

Normandie. De la bière sur la table du Réveillon ? Les bonnes idées de cette spécialiste

Société. Spécialiste de la bière et du fromage, Roxane Fourgous propose 60 accords pour accompagner des mets festifs avec des produits brassicoles. Cette habitante du Havre a conçu un guide numérique, à télécharger, "pour le prix d'une pinte".

Publié le 18/12/2025 à 10h54 - Par Célia Caradec
Roxane Fourgous a fondé la société Bières et Fromages pour proposer notamment des ateliers de dégustation. - Célia Caradec

Que boire - avec modération ! - sur la table du Réveillon ? A moins de 10 jours de Noël, il est encore temps d'innover. Pour changer du vin ou du champagne, pourquoi pas… la bière ! Roxane Fourgous, spécialiste des produits brassicoles et fromagers installée au Havre, en Seine-Maritime, en a même fait un guide : 60 accords entre bière et mets de fête, téléchargeable en version numérique pour 7,20€.

Foie gras, pintade, truite…

"Je souhaitais un guide accessible aussi bien au niveau du prix que des connaissances, détaille la fondatrice de la société Bières et Fromages, pour chaque idée d'accords, je propose deux références de bières à trouver facilement en grande surface et une bière plus artisanale que l'on retrouve dans les caves ou bars spécialisés. Les 'pros' se contenteront du style de bière qui est indiqué pour trouver la bière qui leur convient." Foie gras, truite, saumon fumé, boudin noir, tournedos, pintade… A chaque amuse-bouche, entrée, plat ou dessert son breuvage idéal.

Des bières avec ou sans alcool

Avec le foie gras, par exemple, "les bières brunes ou ambrées, avec des notes d'épices, sucrées, très chaleureuses, vont bien tenir tête au produit", en remplacement d'un vin liquoreux.

Une idée pour accompagner le foie gras...

Pour les huîtres, que l'on peut aussi marier avec un cidre brut ou extra brut de Normandie, Roxane Fourgous conseille d'opter pour une gueuze ou une lambic, une bière belge acide. "Le côté acide va contrebalancer la texture de l'huître, avec parfois un côté citronné qui marche très bien".

... et une autre pour les huîtres !

Le guide décline des idées "adaptées à tous les régimes" avec des plats carnés et des déclinaisons végétariennes ou végétaliennes. Roxane Fourgous explique qu'on peut parfois opter pour des bières sans alcool "qui sont devenues plus complexes et plus agréables à boire qu'il y a quelques années".

Pratique. Le guide consacré aux mets festifs est à télécharger sur le compte Etsy de Bières et Fromages. Plus d'infos sur bieresetfromages.wordpress.com. Tarif : 7,20€.

