Normandie. Les amateurs de bière artisanale ont rendez-vous à l'Abbaye du Valasse ce week-end

Au fil des ans, il est devenu un rendez-vous incontournable pour les brasseurs locaux et les amateurs de houblon, en Normandie. Le salon de la bière artisanale normande revient à l'abbaye du Valasse, dimanche 30 mars, pour une neuvième édition.

Plus de 50 brasseries normandes

Au total, cinquante-quatre brasseries venues des cinq départements normands seront représentées cette année, pour des ventes et des dégustations (avec modération). Six brasseries sont présentes pour la première fois sur le salon : Coupe Gorge basée à Saint-Laurent-de-Condel (Calvados), 359 BrewSquare basée à Tourlaville (Manche), Bière à bord basée à Saint-Pierre-en-Port, L'Havrais Bière basée au Havre, la brasserie Marcelle de Montville et enfin Scavengers Craft Beer, basée à Sotteville-lès-Rouen, les quatre dernières étant installées en Seine-Maritime.

Parmi les exposants, L'Havrais Bière, qui fait son entrée au salon pour la première fois.

"Le Calvados a longtemps dominé mais, désormais, la Seine-Maritime est le premier département normand en nombre de brasseries, avec près de 50% des producteurs de la région, suivi de la Manche", souligne Jean-Luc Hanin, président des Amis de la bière normande, association organisatrice.

Soutenir une filière

Outre les brassins traditionnels de bière blonde, brune, blanche ou ambrée, le salon est aussi l'occasion de découvrir des recettes originales, parfois présentées en avant-première. "Le public du salon est fidèle, mais il est aussi de plus en plus connaisseur, avec des questions sur les recettes, les températures, les associations avec des plats, etc.", remarque Jean-Luc Hanin. A noter cette année, outre les food-trucks, la présence d'un traiteur qui proposera un menu complet à base de bière.

Jean-Luc Hanin Impossible de lire le son.

L'événement est aussi un moyen de soutenir une filière encore fragile, impactée notamment par l'augmentation du prix du verre depuis le début de la guerre en Ukraine. "Pour la première fois depuis 1988, le nombre de brasseries artisanales a diminué, en Normandie, et la tendance se poursuit", poursuit l'organisateur, qui comptabilisait 128 brasseries en activité dans la région au 31 décembre 2024 (contre 129 en 2023), avec cinq ouvertures et six fermetures.

La JJAP, basée à Saint-Romain, sera présente en voisin.

Du houblon normand ?

Normandie Malt et les Houblons de Normandie seront aussi présents à l'abbaye du Valasse. Si les céréales locales se développent, notamment dans le Calvados, la culture du houblon local reste encore rare. "Pour s'installer, il faut compter 10 000 euros l'hectare pour un rendement possible à partir de trois ans. Il faut avoir les reins solides pour se lancer là-dedans", poursuit Jean-Luc Hanin. Certains brasseurs optent pour des brassins saisonniers à base de houblon normand, pour une bière 100% locale.

Jean-Luc Hanin Impossible de lire le son.

Pratique. 9e salon de la bière artisanale normande, dimanche 30 mars de 10h à 18h à l'abbaye du Valasse, à Gruchet-Le-Valasse, entre Le Havre et Rouen. Entrée 3€ comprenant un écocup pour les dégustations. Restauration et animations vikings sur place. Navettes gratuites entre la grande halle et les parkings.