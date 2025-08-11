Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : voyagez avec Tendance Ouest au Japon

Il s'est imposé dans la culture populaire mondiale à travers les mangas, jeux vidéo et autres cosplays. Le Japon, archipel de près de 124 millions d'habitants, est aussi un poids lourd sur le plan économique, au 4e rang mondial. Un champion du libre-échange qui entretient déjà des liens avec la Normandie dans les domaines de la cosmétique, de l'industrie ou de l'artisanat. C'est pour les renforcer et en créer de nouveaux qu'une délégation d'entrepreneurs, accompagnée par le président de la Région Normandie, Hervé Morin, s'est envolée, au début de l'été 2025, à 10 000km de la France.

A Tokyo, chaque centimètre carré semble investi par un immeuble. - Célia Caradec

De Tokyo à Osaka

Des rues animées de Tokyo à l'ambiance feutrée d'un restaurant étoilé, des ateliers de kimonos de Kyoto à l'exposition universelle d'Osaka, en passant par les wagons du Shinkansen, le mythique train à grande vitesse, Célia Caradec se glisse pour Tendance Ouest dans les pas de ces entrepreneurs.

A l'ambassade de France, à Tokyo, les entrepreneurs se sont vus présenter un panorama du business à la japonaise. - Célia Caradec

Dans ce premier épisode, la délégation a rendez-vous à l'ambassade de France pour un premier aperçu du business à la japonaise. C'est l'occasion de dresser les enjeux de ce voyage avec Luc Lesénécal, président de l'Association régionale des savoir-faire d'excellence normands (Arsen).

Lors du retail tour, les entrepreneurs ont rencontré différents importateurs et revendeurs potentiels. - Célia Caradec

Luc Lesénécal, patron des tricots Saint-James, est aussi le président de l'Association régionale des savoir-faire d'excellence normands (Arsen). - Célia Caradec

Dans le quartier commerçant de Shibuya - célèbre pour son immense passage piéton ! - nos entrepreneurs ont rendez-vous pour un "retail tour", un tour de plusieurs boutiques à la rencontre de potentiels revendeurs. Clément Pradal, de la société Kiplay Vintage basée à Saint-Pierre-d'Entremont, dans l'Orne, explique ses ambitions dans la capitale mondiale du jean.

L'ombrelle est très utilisée au Japon. Le Parapluie de Cherbourg vient de lancer sa propre version et espère réussir à investir le marché nippon. - Célia Caradec

De son côté, Aurélie Cortes, des Parapluies de Cherbourg, cherche à investir le marché japonais de l'ombrelle, que l'on voit partout dans les rues de Tokyo.

