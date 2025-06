Normandie. Des entreprises "chassent en meute" au Japon pour l'exposition universelle

Textile, agroalimentaire, industrie, artisanat… Une quinzaine d'entreprises normandes sont en voyage au Japon, en ce début juillet, afin de mettre en avant leur savoir-faire auprès du pays du Soleil Levant, 4e économie mondiale.

Saint-James, Isigny, Degrenne…

Accompagnée par le président de la Région Normandie, Hervé Morin, la délégation participe notamment à l'exposition universelle d'Osaka. Plusieurs membres sont labélisés Entreprises du patrimoine vivant (EPV), adhérents de la CCI Normandie ou de l'Association régionale des savoir-faire d'excellence normands (ARSEN), présidée par Luc Lesénécal. Des patrons venus "chasser en meute", explique ce dernier, président des tricots Saint-James, pour qui c'est déjà le 50e voyage au Japon, où il a dix boutiques.

Les entreprises sont présentes à Tokyo, Kyoto et Osaka pendant quelques jours, à la rencontre de leurs fournisseurs ou afin de mieux comprendre le business au Japon, 4e économie mondiale. - Célia Caradec

"Certaines sont implantées ici depuis longtemps, d'autres découvrent le marché japonais et nous partageons notre expérience, de chef d'entreprise à chef d'entreprise". La coopérative Isigny-Sainte-Mère, elle aussi habituée du Japon, le Parapluie de Cherbourg, les filets à provisions Filt 1860 ou encore la Maison Degrenne, emblème des arts de la table à la française sont aussi du voyage.

Luc Lesénécal, patron des Tricots-Saint-James, est aussi le président de l'Association régionale des savoir-faire d'excellence normands. - Célia Caradec

L'excellence à la normande

Certaines pépites normandes, moins connues du grand public, sont quant à elles venues prendre la température de l'économie japonaise et de ses coutumes. C'est le cas par exemple de Leblon Delienne, qui produit des figurines de collection (Disney, Hello Kitty, Pokémon…) dans le pays de Bray, de la maître-verrier honfleuraise Amandine Steck à la tête de L'Amande et l'Obsidienne, de la marque cherbourgeoise de textile en lin Brumes ou encore d'Artesina, installée au Molay-Littry, qui conçoit des rideaux, stores ou panneaux coulissants sur mesure, inspirés de la traditionnelle technique haute couture du plissage.

Reçus à l'ambassade de France à Tokyo, les chefs d'entreprises normands se sont vus présenter les particularités du business à la japonaise. - Célia Caradec