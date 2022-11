[Enquête] Mondeville. Les coulisses de l'entreprise Filt1860, fleuron du savoir-faire normand

Après le travail des machines, ils sont une vingtaine de couturiers à fignoler les filets. Et l'atelier est une vraie tour de Babel !

Parmi la vingtaine de couturiers travaillant pour l'entreprise, sur les 42 employés, de nombreuses nationalités sont représentées. "C'est génial, ce ne sont jamais les mêmes gâteaux à la cafétéria", s'esclaffe Catherine Cousin, propriétaire, avec son mari Jean-Philippe, de Filt1860. "À partir du moment où la personne veut travailler, ça me suffit", poursuit-elle. Parmi la petite équipe, Marharyta, une Ukrainienne ayant fui la guerre pour rejoindre sa fille, étudiante en France. "Elle avait déjà des notions de couture, et pour nous, c'était une manière de lui redonner sa dignité, lui permettre d'être indépendante", se rappelle Catherine Cousin. Avec une véritable volonté d'être inclusif, le couple essaye aussi d'intégrer le plus de garçons possible. "Chaque CV masculin aboutit au moins à un essai." C'est de cette manière que Jubel Rohman, en provenance du Bangladesh, a atterri ici. Chez Filt1860, depuis un peu plus d'un an, le jeune homme essaie de s'intégrer le mieux possible dans la société, et s'il insiste pour parler la langue française, il avoue dans un grand sourire que "c'est trop compliqué". "Au Bangladesh, la culture veut que ce soit plutôt les hommes qui travaillent dans la couture, explique Catherine Cousin. C'est pareil en Afghanistan. On a déjà eu des hommes, mais ils avaient un peu de mal avec l'autorité féminine, ça ne l'a pas fait." Héritage de l'histoire de l'entreprise, une salariée travaille toujours à domicile. Quelques fois dans le mois, elle vient chercher le matériel et rendre les produits finis, ayant ensuite tout le luxe d'adapter son emploi du temps à sa guise. "On a créé le télétravail industriel, sourit Jean-Philippe Cousin. C'est aussi une manière de réduire les trajets en voiture." Quelques années auparavant, ces couturières qui travaillaient pour Filt1860 en temps partiel étaient plus nombreuses.

Un manque de main-d'œuvre

Et si la couture est un métier "de passion, de précision, qui nécessite de la rigueur", dixit Catherine Cousin, il existe une pénurie de main-d'œuvre sur le marché. Filt1860 aimerait bien intégrer à son équipe cinq personnes supplémentaires, pour faire face au succès croissant du filet à provisions. "Le problème vient du manque de formation dans la production industrielle", explique Jean-Philippe Cousin. Mais à chaque problème sa solution. Si la formation n'existe pas ou peu, autant la créer à domicile. Le couple ambitionne de fonder une antenne d'un CAP dans les métiers de la mode, afin d'offrir eux-mêmes une formation bien précise. "On veut que ce soient des jeunes sortis du système, en situation de décrochage", affirme Catherine Cousin, avec toujours cette volonté d'inclusion. Les étudiants devront utiliser les machines le plus souvent possible, et se verront proposer le moins de théorie possible.