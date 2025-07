Le Caennais de la semaine. Solice : "Avoir allumé le chaudron olympique, c'était un peu une surprise"

Ses œuvres colorent la ville un peu plus chaque jour. La patte de Solice, street-artiste, est désormais bien identifiée des Caennais, qui apprécient sa fresque au centre François Baclesse, celle à l'effigie d'Orelsan, et bien d'autres œuvres devant lesquelles ils passent au quotidien. Celui qui est né à Caen s'est livré dans notre podcast Millénaire de Caen : les Voix de la Ville.

Où se trouve votre premier graph à Caen ?

"Il n'existe plus ! Il a dû être fait en 1996. Je me souviens très bien où il était, sur un terrain vague à l'époque. Aujourd'hui c'est le palais de justice et des résidences. Il y avait un mur de briques bien exposé à la route, juste à côté de la mairie."

Quel serait votre meilleur souvenir en lien avec la ville ?

"Artistiquement je pense que c'est d'avoir habillé la préfecture de Caen pour le 80e D-Day. Car j'habitais à côté, qu'en face c'était mon collège et mon école primaire, de savoir qu'en plus le préfet a tellement aimé cette installation qu'il a gardée près de huit mois au lieu de trois mois. Donc oui, un bon souvenir, de se dire que j'ai fait ça. Et puis forcément la flamme olympique. Le fait d'avoir allumé le chaudron c'était un peu une surprise, tout en étant incroyable. Ce sont des souvenirs personnels qui marquent à vie."

• A lire aussi. [Replay] La flamme est arrivée à Caen : revivez cette journée exceptionnelle !

Quel est votre endroit préféré ?

"C'est Notre-Dame-de-la-Gloriette. J'ai même un tatouage de l'église, parce que j'ai habité au 4 et au 6 parvis Notre-Dame-de-la-Gloriette, et ce sont beaucoup de souvenirs pour moi. C'est une église pas très connue à Caen, mais je trouve qu'il y a un climat très particulier, c'est un genre de petit village caché à côté du centre-ville.

En deuxième, je pense que les Caennais oublient que le château est un monument incroyable, peut-être pas assez mis en avant à mon goût. Là il a été mis en avant avec le Millénaire et le feu d'artifice. C'est un lieu extraordinaire, j'aurais aimé avoir un village dans le château... J'aurais imaginé le Vaugueux dans le château !"

Que changeriez-vous à Caen ?

"La place de l'art en général, à mon goût, n'est pas assez présente, et surtout trop orientée territoire. A Caen on a besoin de faire un léopard, représenter la ville, faire une église… Il y a cette difficulté de bataille avec les artistes, qui doivent se centrer sur le territoire. Des choses ont été faites avec le Millénaire, mais si on regarde bien, elles ont toujours un lien direct avec le territoire, c'est dommage. Il manque un petit côté de 'laisser les artistes créer'. Il y a des choses faites via le Palma Festival, notamment une œuvre à côté de la gare de Caen et des Rives de l'Orne : elle ne représente rien de concret, et pourtant elle a pris sa place dans le territoire."