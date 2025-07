Eure. Balade dans le château de Vascœuil et ses magnifiques jardins

En vallée de l'Andelle, le château de Vascœuil, centre d'art et d'histoire, est entouré d'un parc de 6 hectares, mêlant jardins à la française et à l'anglaise, galeries de hêtres et le Crevon avec ses cascades. Plus de 60 sculptures modernes (bronzes, marbres, mosaïques) sont visibles dans ce jardin. Le site comprend aussi le château, le colombier, le musée Jules Michelet et le cabinet de travail reconstitué en tour. Actuellement, le château accueille jusqu'au 26 octobre l'exposition "Les Visionnaires" mettant en lumière les œuvres d'artistes tels que Jean-Paul Landais, Gérard Di-Maccio ou Klaus Dietrich au travers de plus d'une centaine d'œuvres de photographies.

L'exposition "Les Visionnaires" est disponible jusqu'au 26 octobre. - Château de Vascœuil

Pratique. Tous les jours. De 9 à 13,50€.