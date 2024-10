[Vidéo] . Un festival de Street Art dans les rues de la Ferté-Macé

Le Festival Street Art est sur le point de se terminer à La Ferté-Macé. Pendant près de deux semaines, quatre artistes ont élaboré plusieurs œuvres sur le thème de l'Homme et la nature, au centre ArtBeauRéSens. "L'objectif est de mettre en avant le savoir-faire artistique autour du Street Art, explique Martine Fazer, organisatrice de l'évènement.

Créé en Guadeloupe il y a plus de 10 ans, le festival débarque en France métropolitaine pour la première fois. "Quand on a lancé l'évènement, le Street Art, qu'on appelait plutôt Graffiti à l'époque, débutait tout juste, confie Martine Fazer. Lorsqu'il y avait trop d'œuvres dans la rue, on les effaçait. Aujourd'hui, le Street Art est partout et les artistes sont reconnus comme tel", se réjouit-elle.

Plusieurs murs décorés

Les artistes du festival donnent leurs derniers coups de pinceau avant le vernissage. Ils ont chacun réalisé une fresque murale dans les rues de La Ferté-Macé, à proximité du centre culturel ArtBeauRéSens. "On nous a proposé plusieurs murs et il y en a un qui m'a tout de suite tapée dans l'oeil, confie Oji, qui a travaillé une façade sur laquelle est accroché un lampadaire. Il était étroit et en hauteur, ça collait à mon univers. Ce qui me plaît dans l'art urbain, c'est d'être dehors mais aussi d'interagir avec le mobilier pour le mettre en valeur", poursuit-il.

Au total, quatre oeuvres seront présentées au public, ce samedi 12 octobre. Les artistes ont également peint plusieurs toiles, qui seront exposées au centre culturel toute la journée. "Dans la rue, je ne voulais pas imposer aux passants une vision négative du thème que l'on a traité. Avec la toile, je m'exprime un peu plus librement car je n'impose rien à personne", confie l'artiste Rekly.

Le vernissage du festival est gratuit, certaines œuvres sur toile seront certainement mises en vente.