Caen. Des fouilles archéologiques dans le centre-ville : circulation perturbée jusqu'à mi-novembre

Avant que les travaux ne démarrent, des fouilles archéologiques doivent être menées. Elles concernent le projet d'extension du tramway à Caen. Sur le tracé des futures lignes, des sondages préventifs ont été réalisés en 2024. Après cela, la Drac, la Direction régionale des affaires culturelles, prescrit des fouilles approfondies "des vestiges identifiés". Celles-ci vont s'étendre de ce mardi 15 juillet, jusqu'à la mi-novembre.

Deux premiers secteurs

Il s'agit d'abord du carrefour entre l'avenue du Six Juin et la rue de Bernières. Ainsi, une portion de la route sera fermée à la circulation, seuls les riverains pourront l'emprunter. Une déviation sera proposée aux automobilistes et aux cyclistes. En revanche, le tramway circulera normalement. Les fouilles sont prévues ici jusqu'au 27 août.

Le coin de la mairie est aussi concerné, entre l'avenue Albert Sorel et la place Louis Guillouard. Le parking du même nom est fermé du 1er au 27 août, et la piste cyclable inaccessible. La circulation s'effectue en alternance sur l'avenue Albert Sorel. La mairie et les locaux de la police municipale restent bien accessibles.

Ensuite, d'autres secteurs du centre-ville seront concernés. Voici le planning prévisionnel, susceptible d'être modifié en fonction du chantier.