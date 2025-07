Rouen. L'Entrepôt Food Hall, un lieu de vie et de restauration sur les quais

Installé dans le Hangar E, quai de Boisguilbert, sur la rive droite de Rouen, L'Entrepôt Food Hall se situe au cœur de la capitale normande.

Ce concept innovant, inspiré des aires de restauration américaines, réunit une dizaine de restaurateurs dans un même espace. On y trouve une douzaine de cuisines du monde, avec notamment Bombia, une cuisine brésilienne, Bambou, qui propose une cuisine vietnamienne, La Cabane, un bar à huîtres et fruits de mer, ou L'Ottoman Palace, qui invite à découvrir la cuisine turque avec ses fameux kebabs. Pour accompagner ces plats, Odette La Buvette offre un large choix de cocktails, bières, vins et softs.

Au cœur du lieu, la place du village est un espace doté d'un terrain de pétanque et accueille régulièrement diverses animations pour toute la famille. Karaoké, blind-tests, cours de danse ou diffusion de matchs rythment aussi la vie de L'Entrepôt, qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Les visiteurs peuvent manger sur place, à emporter ou se faire livrer.