Rouen. Rouen sur mer, une bouffée d'oxygène sur les quais

Événement convivial par excellence, Rouen sur mer, la manifestation gratuite orchestrée par la Ville de Rouen, propose foison d'activités pour offrir un temps de loisirs aux Rouennais. Les animations sont principalement organisées en bord de Seine sur les quais rive gauche, mais aussi à la piscine Diderot ou sur la Seine elle-même. Car pour célébrer l'été, les activités aquatiques sont bien sûr à l'honneur. Le programme d'activité se décline en ateliers créatifs, activités sportives et concerts. Grâce à de nombreux partenariats avec des associations locales, les activités sont très diversifiées pour offrir le loisir à chacun de passer du bon temps : jeu de go, massage, maquillage, atelier de recyclage, jardinage, initiation au handisport, cheerleading, kayak sur seine, soirée dansante ou musicale, découverte de la plongée sous-marine... Rouen sur mer ouvre nos horizons et fait souffler sur la ville un air de vacances bienvenu !

Du 4 juillet au 3 aout. Quais bas rive gauche. Infos et horaires sur rouen.fr