Rouen : une version rajeunie de la Commedia dell'arte

Limité à une dizaine de participants de 11 à 17ans, ce stage avait déjà remporté un franc succès en juillet dernier : "La commedia dell’arte se joue masquée, explique Christine Lacombe, et pour les jeunes c’est un formidable atout de se cacher derrière un masque : on prend plus de liberté et on incarne plus facilement un autre sans avoir peur du regard des autres”.

Pour finir en beauté, le dernier jour de stage permettra aux participants de jouer sur la scène du théâtre de l’Almendra cachés derrière des masques de leur compositions : Arlequin, Pierrot, Isabelle, Colombine ou Pantalon, tous y seront!

Pratique. Du lundi 5 au vendredi 9 novembre, de 14 à 17h, maison Saint Nicaise, à Rouen. Réservation au 06.23.31.45.83