Visite. A la découverte des coulisses du Rungis rouennais

Jeudi 28 août, les Halles de Normandie, habituellement réservées aux professionnels, ouvrent exceptionnellement leurs portes à travers une visite guidée proposée par Rouen Tourisme. Une immersion dans les coulisses du Marché d'intérêt national, le "Rungis" local, qui permet de comprendre l'organisation logistique du site, les métiers qui l'animent, ainsi que l'importance des circuits courts et des produits locaux. Parmi les temps forts : visite de la mûrisserie de bananes, déambulation dans la halle aux fruits et légumes, découverte des filiales viande et poisson… Sans oublier une dégustation de produits fermiers !

Pratique. De 9h30 à 11h. Réservation sur visiterouen.com. 12 €.