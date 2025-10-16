Concours. Et si le meilleur pain au chocolat de France venait de Normandie ?

A l'occasion de son 30e anniversaire, le Salon du Chocolat de Paris mettra à l'honneur l'une des viennoiseries préférées des Français : le pain au chocolat.

Jeudi 30 octobre 2025, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) organisera la 4e édition du Master National du Meilleur Pain au Chocolat, un concours qui réunit les meilleurs boulangers du pays autour d'un savoir-faire emblématique.

Florian Bouvet représente Bayeux et la Normandie

C'est au cœur de Bayeux, à la boulangerie Saint-Patrice, que Florian Bouvet façonne chaque jour ses viennoiseries. Il participera cette année à la grande finale nationale pour tenter de décrocher le trophée du Meilleur Pain au Chocolat de France.

La maison n'en est pas à son premier succès : déjà lauréate du prix du meilleur flan de Normandie, elle confirme son exigence et son attachement à la qualité artisanale.

Le savoir-faire français à l'honneur

Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur, le pain au chocolat reste un symbole de la gastronomie française. Le concours du Master National du Meilleur Pain au Chocolat met en lumière la précision des artisans, la qualité des ingrédients et la transmission d'un savoir-faire que la France envie au monde entier.

Et cette année, tous les regards seront tournés vers Bayeux, où la Normandie espère bien décrocher la palme (de la gourmandise).