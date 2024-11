Près de Saint-Lô. Alban Frémy veut devenir le meilleur jeune boulanger de France

Alban Frémy a 19 ans. Il est apprenti en boulangerie à l'Encas à Agneaux, près de Saint-Lô dans la Manche. Il participe du mardi 19 au jeudi 21 novembre à la finale du concours du meilleur jeune boulanger. Cette compétition a lieu pendant la onzième Semaine de l'excellence à Auxerre, organisée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française.

Pain, brioche et viennoiseries

Pour remporter le titre, Alban Frémy va avoir plusieurs épreuves avec des pains de tradition française comme la baguette, des viennoiseries, un pain décoré sur le thème des vins de Bourgogne. "Je prends des inspirations sur les réseaux, avec Valentin Lecoeur qui a gagné de multiples concours. On travaille les recettes pour avoir le meilleur résultat possible pour les créations", explique le jeune homme. Alban est guidé dans cette aventure par un collègue : Valentin Lecoeur, qui a gagné le prix de la meilleure baguette tradition en 2021.

Il faut que les créations soient aussi belles que bonnes et que tout soit réalisé dans le temps imparti. "On a 2h30 pour faire des préparations le premier jour et le lendemain on a 7h pour faire tout le reste. On s'organise comme on veut, mais on a un temps de pétrissage imposé et un temps de cuisson imposé", détaille-t-il.

Avec un CAP de pâtissier, Alban Frémy a voulu ajouter une corde à son arc avec la boulangerie. C'est finalement ce qu'il préfère dans son métier.