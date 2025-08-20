Octeville-sur-Mer. Festiv'Arts 2025 : artisans, artistes et musiciens réunis pour la 9e édition

L'association Reflex, avec la Ville d'Octeville-sur-Mer, organise la 9e édition de Festiv'Arts du 5 au 7 septembre.

Ce festival multidisciplinaire veut mettre l'art à la portée de tous, effectuer des réalisations devant le public et servir de tremplin aux artistes. L'événement propose une soirée-concert (le vendredi) et deux jours de festival (samedi et dimanche).

Musique, créateurs et expositions

Festiv'Arts s'étend sur 3 400m² dont 1 300m² d'expositions répartis sur cinq salles couvertes. Le "village Festiv'Arts" s'étale sur les pourtours des salles Michel Adam et Ventoux, la cour de l'école Jules Verne, le gymnase et le terrain de football.

La nouveauté, cette année, est l'organisation d'un concert, vendredi 5 septembre à 21h, avec la venue de Guiz (ex-TRYO) et Amber Side en première partie (19h).

Parmi les 40 artisans créateurs d'art, l'association Reflex va accueillir, entre autres, un coutelier, un maroquinier, un maître verrier, un luthier, des créateurs de bijoux ou encore une créatrice de mode et son défilé.

Il faudra aussi compter sur plus de 60 artistes renommés et régionaux : peintres, sculpteurs et photographes.

Côté musique, 12 groupes dont Thibault Wolf, les slameurs de LH pas la Plume ou encore des danseurs de Lindy hop, une danse swing née dans les années 1920-1930 à Harlem (New York). Samedi soir, Alain de Nardis fera la première partie de Little Bob Blues Bastards.

Pratique. Vendredi 5 septembre de 18h30 à 23h30, soirée-concert à 15 euros. Samedi 6 septembre de 10h à 23h et dimanche 7 septembre de 10h à 18h, entrée à 4 euros par jour (gratuit jusqu'à 12 ans). Restauration possible sur place grâce à la présence de quatre food-trucks et deux bars. Parkings tout proches, accès en bus avec la ligne 10 et 13. Programme et billetterie en ici.