Orne. Le festival des Bichoiseries fête sa majorité, 75% des pass deux jours déjà vendus

Un festival "à taille humaine." Voilà ce qui fait le charme des Bichoiseries selon son programmateur, Gregory Pringault. Les 27 et 28 juin, le festival fête sa majorité sur le Mont de Cerisy, à Cerisy-Belle-Etoile. Et plusieurs grands noms de la musique, comme MC Solaar, Féfé ou encore Cali, participent à la fête. "C'est une fierté d'être toujours là aujourd'hui. De nos jours, il est difficile d'exister en tant que festival, confie Grégory Pringault. C'est la récompense de beaucoup de travail. Si on arrive à programmer des groupes aussi connus, c'est qu'on a dû bien accueillir les précédents", sourit-il.

"On voulait animer notre petit village"

Au départ, le festival aux 7 000 spectateurs n'était pas forcément voué à un tel succès. "On était cinq copains qui voulaient animer leur petit village de 450 âmes, se souvient Grégory Pringault. On a commencé avec une petite soirée en lien avec le bar du village et d'année en année, le nombre de spectateurs a augmenté", poursuit-il.

Comme chaque année depuis 18 éditions, le festival organise deux soirées musicales ainsi qu'un après-midi dédié aux arts de rue. "C'est le rendez-vous des familles. C'est un moment de partage pendant lequel on peut assister à plusieurs spectacles de rue, avec de la jonglerie ou encore du théâtre", explique le programmateur des Bichoiseries.

75% des pass deux jours épuisés

A un peu plus de trois semaines de l'événement, 75% des pass deux jours ont été épuisés. Une bonne nouvelle pour Grégory Pringault et son équipe. "Le but, ce n'est pas d'afficher complet. Ce que l'on veut, c'est contenter les gens avec un beau spectacle tout en se faisant plaisir", conclut-il.

Pratique. Billetterie sur bichoiseries.com/billetterie/ 38€/jour, 63€ pour le pass deux jours. Tarif réduit à 15€/jours pour enfant de moins de 12 ans.