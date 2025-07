Rouen. Deux spectacles lumineux sur la cathédrale Notre-Dame

C'est un incontournable de la saison estivale, à Rouen. Chaque soir, à la nuit tombée, la cathédrale gothique la plus haute de France plonge les spectateurs et passants dans un univers onirique. La 13e édition de Cathédrale de Lumière propose un son et lumière en deux temps, avec deux univers projetés à la suite.

Les Vikings envahissent Rouen

Brume, vent et tête de dragon… Le premier spectacle s'articule autour de la thématique des Vikings, évoquant les invasions scandinaves en Normandie au IXe siècle, de 841, date de la première incursion des hommes du Nord en vallée de Seine, à 911, année du traité de Saint-Clair-sur-Epte entre Rollon et Charles le Simple. Cette projection est réalisée par Cosmo AV, entreprise francilienne qui a déjà illuminé l'Arc de Triomphe, la tour Eiffel ou plus récemment la cathédrale Notre-Dame… de Paris, à l'occasion de sa réouverture sous les caméras du monde entier.

Optic Gothic

nous illusionne

Egalement au programme chaque soir, le spectacle Optic Gothic, créé par l'atelier de création graphique Antoine+Manuel. Il s'agit d'une adaptation de la création projetée lors de la soirée de clôture du festival Normandie Impressionniste, en 2024, lors du DJ set proposé par Barbara Butch sur le parvis de la cathédrale. Cette nouvelle création s'appuie sur l'Op Art, mouvement artistique des années 1960, et mêle formes géométriques, lignes, couleurs et contrastes, pour créer des effets d'optique ou des illusions visuelles. Inspirée de l'impressionnisme, du pointillisme jusqu'au pop art, la projection embarque le spectateur dans une fête colorée et sonore, grâce l'ambiance musicale du producteur Nikolai Szymanski.