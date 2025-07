Gandelain. Escapade à dos d'âne en forêt d'Ecouves, seul ou accompagné

Au départ de l'asinerie "La Chouette Mulotte", Lucile Camus propose une excursion à dos d'âne pour les amateurs de balade. L'initiation guide les participants à travers la forêt d'Ecouves et les chemins de randonnée. Il est possible de louer, en toute autonomie, jusqu'à six ânes éduqués à la randonnée pédestre, pour partir seul, en famille ou entre amis, en itinérance pendant quelques heures, ou toute la journée. Aucun encadrant n'accompagne le groupe pendant cette escapade, mais l'équipe reste joignable par téléphone en cas de besoin. Les ânes portent entre 30 et 40kg maximum, en fonction de leur taille et de leur âge.

Pratique. Tél. 06 52 56 50 70.