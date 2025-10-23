En ce moment Gone gone gone (feat Teddy Swims & Tones and I) DAVID GUETTA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Braquage au Louvre. Après le casse, les musées normands sur le qui-vive ?

Culture. Après le spectaculaire casse au Louvre survenu dimanche 19 octobre, un vent de panique généralisé s'installe chez beaucoup de musées. Au Centre Juno Beach, on estime la surveillance déjà suffisante. 

Publié le 23/10/2025 à 16h04 - Par Lilian Fermin
Braquage au Louvre. Après le casse, les musées normands sur le qui-vive ?
Pas de panique au Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer, après le braquage survenu au musée du Louvre. - Lilian Fermin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Il semblerait qu'aucun musée ne soit à l'abri. Même le Louvre, célèbre établissement parisien, a été victime d'un spectaculaire braquage, dimanche 19 octobre, pour un préjudice supérieur à 80 millions d'euros. Au Centre Juno Beach, à Courseulles-sur-Mer, on s'estime déjà suffisamment protégé. "Nous avons un système de vidéosurveillance, le musée est surveillé la nuit, nous avons aussi un système d'alarme anti-intrusion, qui permettent la sécurité", renseigne Ophélie Duchemin, responsable de la communication.

"Personne n'a envie de voir un musée se faire piller"

Si quelques malencontreuses dégradations ont pu survenir, notamment par maladresse d'enfants, jamais, à sa connaissance, quelqu'un n'a essayé de dérober quelque chose. "Bien sûr que le récent casse au Louvre fait peur. Personne n'a envie de voir un musée se faire piller. Un musée est là pour protéger le patrimoine, c'est dommage," juge Ophélie Duchemin. 

Une valeur sentimentale plutôt que pécuniaire

Mais selon elle, il existe une différence très notable entre les musées normands liés à la Seconde Guerre mondiale et les musées de très grandes villes : la valeur des pièces ou des œuvres. En Normandie, la valeur est plutôt sentimentale ou symbolique. Des objets "du quotidien" qui ne valent pas grand-chose mais qui représentent beaucoup par leur usage dans les années 1940, ou par le héros à qui ils appartenaient. "Notre système est suffisant à notre échelle", conclut la représentante du musée canadien. 

Ophélie Duchemin

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Braquage au Louvre. Après le casse, les musées normands sur le qui-vive ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple