Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer. Quand les avions canadiens tombaient sur le sol normand en 1944

"Crashs de l'Aviation royale du Canada en Normandie : mars-août 1944". C'est le titre d'une nouvelle exposition disponible au Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer depuis mardi 25 mars, et qui présente 11 crashs d'avions canadiens qui ont eu lieu en Normandie, entre mars et août 1944. De grands panneaux imagés et explicatifs situés dans le hall viennent compléter l'exposition déjà existante : "A la hauteur du défi, l'Aviation royale du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale."

Le récit du crash

Parmi les panneaux, un d'entre eux met en lumière le crash d'un avion de la Royal Air Force (aviation anglaise), piloté par des Canadiens. Le Stirling s'est écrasé le 6 juin 1944 dans la commune de Grangues, au sud de Cabourg. Chantal et André Bosquain, mariés depuis 55 ans, habitent cette commune et ont largement documenté ce crash et apporté leur expertise pour l'exposition. Le couple consacre son énergie à préserver la mémoire des aviateurs tombés à Grangues. Ils racontent :

"Son objectif : les batteries de Merville. Mais il y a eu une confusion entre l'Orne et la Dives, il faisait un très mauvais temps. L'avion a survolé les batteries d'Houlgate, et a été abattu par quatre Flak allemandes (canon de défense antiaérienne). L'appareil s'est écrasé sur un arbre, quatre membres d'équipage sont morts sur le coup. Huit ont survécu dans un premier temps, mais ont été fusillés par les Allemands. Le lieutenant Shinner quant à lui, en tant qu'officier, a été emmené pour interrogatoire, ça lui a sauvé la vie."

Commémorer

Ce soir-là, deux bombardiers Stirling, dont celui du lieutenant Shinner, et trois planeurs Horsa se sont écrasés à proximité du Château de Grangues. 54 soldats Alliés ont perdu la vie. Pour le 50e anniversaire du Débarquement, ce lieutenant avait été à l'initiative d'une stèle commémorative sur la commune, portant les noms des Anglais et Canadiens morts lors de ces crashs.

Le Centre Juno Beach lance un appel pour identifier toute information encore non répertoriée sur d'autres crashs d'avions impliquant des Canadiens en Normandie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le but : enrichir la recherche historique et rendre hommage à ces aviateurs tombés au combat. Pour transmettre témoignages, photos ou documents, écrire un mail à Hélène Cavillon à collections@junobeach.org.

Pratique. Du 25 mars 2025 au 31 décembre 2025, exposition gratuite. Accès libre dans le hall du Centre Juno Beach : Voie des Français Libres, 14470 Courseulles-sur-Mer.