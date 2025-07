Près de Villedieu. Une nouvelle association d'astronomie prépare la Nuit des Etoiles

Vendredi 4 juillet dernier, un groupe d'amateurs d'astronomie organisait un événement à la mairie de La Chapelle-Cécelin pour permettre aux curieux d'observer les étoiles, en mettant à disposition jumelles et télescopes. Après le franc succès de cet événement local, le groupe décide de créer sa propre association d'astronomie, baptisée "Tête en l'air", répondant à un cruel manque d'offre dans la Manche en ce qui concerne cette pratique. Dans le sud-Manche, l'association "Un planétarium pour le sud-Manche" était la seule implantée jusqu'alors.

Déjà dans l'action

Bien que la création soit toute récente et que l'association ne compte comme adhérents que les trois membres du bureau, elle organise déjà un premier événement dans le cadre de la Nuit des Etoiles, dimanche 3 août. Avec cet événement l'association espère déjà se faire connaître auprès de potentiels adhérents, en partageant un bon moment sous le ciel étoilé. "Les familles pourront découvrir le ciel étoilé grâce à des personnes présentes sur place qui donneront des indications sur la voûte céleste. Les enfants pourront eux participer à un atelier bricolage sur place", explique Judikaëlle Kervella, secrétaire de l'association Tête en l'air. "Le but, c'est que tous les membres de la famille puissent profiter du moment", poursuit-elle. L'événement débutera à 20h30 à la mairie de La Chapelle-Cécelin, et une buvette est prévue sur place.

Une association qui se veut collective

Les membres souhaitent, à travers cette association, partager leurs connaissances et continuer d'admirer les étoiles. Mais ils veulent surtout que chacun y trouve son compte, et c'est pourquoi une fois que l'association aura participé aux forums des associations et reçu ses premiers bulletins d'adhésion, une réunion de rentrée se tiendra le 19 septembre à la salle communale de La Chapelle-Cécelin. Elle aura pour but de définir la périodicité des rendez-vous de l'association, et servira aussi à sonder les besoins spécifiques des membres, afin de varier les pratiques et apprentissages de l'astronomie, pour que celles-ci correspondent le mieux aux attentes et aux envies de chacun.

Pratique. Informations au 06 09 63 56 33 ou par mail à tete-en-l-air@sfr.fr.