Eoliennes. A Fécamp, embarquez à la découverte des 71 géantes de la mer

L'office de tourisme de Fécamp propose des excursions en mer pour découvrir le parc éolien offshore, situé entre 13 et 20km des côtes. Les visiteurs peuvent ainsi approcher de près les 71 éoliennes qui composent ce parc de 500MW, mis en service en juin 2024, qui produit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 770 000 habitants.

200m de haut

"On circule dans le parc à vitesse réduite, ce qui permet de faire de jolies vidéos. La pointe de la pale de l'éolienne culmine à environ 200m de haut. Quand on est au pied, c'est impressionnant", assure Christophe Cusseau, directeur de l'office. Cette visite commentée offre des précisions techniques sur la construction du parc et la production d'électricité. Prochaines visites les mercredis 6 et 20 août, 17 et 24 septembre, à 14 heures. Les mercredis 13 août et 17 septembre, visite couplée avec la centrale nucléaire de Paluel.

Pratique. 35€ adulte, 25€ 6-14 ans. Embarquements au niveau du Grand Quai. Billets sur fecamptourisme.com