Fécamp. 200 pages, 250 photos… Un livre retrace le chantier du parc éolien de A à Z

La 71e et dernière éolienne maritime vient tout juste d'être posée, au large de Fécamp. Le point final d'un vaste projet industriel, qu'ont suivi de près Bruno Bonaventure et Paskal Bronnec, deux habitants de la cité des terre-neuvas. Ils relatent la genèse et la construction du parc dans un livre de 200 pages, agrémenté de 250 photos. "C'est le premier livre au monde qui retrace la construction d'un parc éolien de A à Z, affirme Paskal Bronnec. Il ne s'agit pas de prendre parti pour ou contre l'éolien, mais nous voulions garder des traces de cette histoire-là, conserver la mémoire, raconter la façon dont ce parc s'est construit."

Le Havre, Fécamp, Cherbourg…

De Fécamp au Havre (où ont été construites les fondations), de Cherbourg (où sont assemblés les mâts et les nacelles) à Sainneville en passant par les routes du pays de Caux, pour suivre les travaux de raccordements électriques… Le duo, dont la démarche a été soutenue par le maître d'ouvrage et les maîtres d'œuvre du chantier, a eu accès à de nombreuses phases. "Beaucoup de gens ont des images, par exemple des fondations gravitaires, mais n'ont pas l'intégralité des opérations. Nous avons, par exemple, la photo de l'installation du premier câble sous-marin, alors que même la presse n'était pas là", poursuit Paskal Bronnec. Seul regret : ne pas avoir pu photographier l'usine de Siemens Gamesa, au Havre, dont les portes sont restées closes.

Pour ce livre, Paskal Bronnec, photographe maritime passionné, a dû sélectionner 250 images sur les 6 000 photos capturées pendant toutes ces années. "J'allais tous les mois au Havre voir l'évolution des fondations gravitaires, se souvient le Fécampois. Quand je les ai vues passer l'écluse François Ier, c'était un vrai événement." Autre grand moment : la pose des machines. "Quand je me suis trouvé au pied des éoliennes, comme la dernière montée, j'ai ressenti une émotion très forte : ça y est, ce parc dont on parle depuis 2009, c'est du concret !"

Le livre paraîtra à l'été 2024 mais peut déjà être commandé.

Pratique. Le parc éolien en mer de Fécamp, de la genèse à la mise en service, préfacé par Bertrand Allanic, directeur du projet, peut être commandé en ligne jusqu'au 30 juin, au prix de 25€ hors frais de port (30€ à partir du 1er juillet) ou commandé par mail à eole.fecamp@yahoo.com. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la SNSM d'Yport.