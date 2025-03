Seine-Maritime. Un service de portage des bagages sur le GR21… Une bonne raison de se mettre à la randonnée !

"J'ai mon pique-nique, un petit gilet d'hydratation, et c'est tout !" Elise d'Ansebourg, venue de Belgique pour randonner sur le GR 21, voyage léger. Avec dix copines randonneuses, elles sont les premières à tester le nouveau service de portage des bagages, proposé par La Malle Postale entre Dieppe et Le Havre.

Avec des taxis du coin

"Nous nous entraînons pour l'Oxfam Trail, prévu en juillet à Dieppe, poursuit la marcheuse. Nous allons parcourir 105km en trois jours. Hier, on a fait 47km entre Veules-les-Roses et Fécamp, on était bien contentes de ne pas avoir nos sacs !" Via un partenariat avec des taxis locaux, La Malle Postale prend en charge les bagages dans les hébergements professionnels comme les hôtels, chambres d'hôtes, gîtes ou campings, et les dépose à l'étape suivante. Les onze amies ont investi environ 30€ par personne pour bénéficier de ce service. Un système de navette pour revenir au point de départ de la randonnée est aussi proposé.

Randonner sans sac, c'est possible sur la côte d'Albâtre Impossible de lire le son.

"Les touristes sont des baroudeurs mais ils cherchent aussi des services et du confort" sourit Christelle Ferron, porte-parole de Seine Maritime Attractivité, l'agence d'attractivité du département qui a fait appel à La Malle Postale. "Cela peut lever quelques freins pour certains randonneurs, toucher un autre public qui n'oserait pas se lancer sans ce service".