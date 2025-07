Le Havre. Une marque de luxe tourne une pub avec une star sud-coréenne du cinéma

Three, two, one… Action ! Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 juillet, une équipe de tournage s'affaire, entre le lycée Porte Océane et la rue de Paris, dans le centre-ville du Havre. Les projecteurs et camions de matériel ont remplacé les véhicules des riverains. Seule une Chevrolet Camaro demeure stationnée dans la rue : elle va servir de décor à une campagne publicitaire de la marque de prêt-à-porter Lemaire.

C'est une actrice sud-coréenne qui incarne la marque pour la campagne. - Célia Caradec

C'est une actrice sud-coréenne, Doona Bae, qui en est l'égérie pour cette publicité. Célèbre bien au-delà de son pays pour ses rôles dans les séries Sense 8, Silent Sea ou Stranger, l'actrice marche dans la rue, virevolte, précédée par un cadreur. Elle est vêtue d'une tenue issue de la prochaine collection automne-hiver de la marque française, dont les designers Christophe Lemaire et Sarah-Linh Tran collaborent notamment avec Uniqlo.

A lire aussi. Le Havre. Une gondole devant l'hôtel de ville… pour fêter le jumelage avec Venise !

Plus de 300 jours de tournage par an au Havre

Au total, c'est près d'une cinquantaine de personnes qui ont été mobilisées pour ce tournage, coordonné par la société de production parisienne Lotti Projects, qui réalise diverses campagnes pour de grandes marques de luxe comme Balenciaga, Sonia Rykiel, Givenchy ou dernièrement pour Dior, avec le footballeur Kylian MBappé en tête d'affiche. Au Havre, la plage a aussi servi de décor à cette campagne.

La Chevrolet Camaro sert de décor au spot. - Célia Caradec

Il n'est pas rare de voir ainsi des marques poser leurs caméras dans la cité océane, où le bureau des tournages de la ville accompagne les professionnels de l'audiovisuel pour faciliter les démarches administratives, faciliter les repérages, etc. Avec sa proximité avec Paris, Le Havre est prisée des équipes de productions. En 2022, la ville comptabilisait 363 jours de tournage dans ses rues !