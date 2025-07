Canteleu. Le Pavillon de Croisset : sur les traces de Gustave Flaubert

Situé en bord de Seine, à Canteleu, le Pavillon de Flaubert est le dernier vestige de la propriété où l'écrivain vécut l'essentiel de sa vie d'adulte. Cette petite construction du XVIIe siècle, classée Monument historique, constitue les restes de la maison familiale après sa destruction au XIXe siècle. Transformé en musée en 1906 après son rachat par la Ville de Rouen, le pavillon conserve un ensemble d'objets liés à l'illustre écrivain. On y découvre des portraits de proches ainsi que quelques meubles et souvenirs intimes. Installé au premier étage, le cabinet de travail de l'auteur ouvrait autrefois sur la Seine. C'est dans ce lieu qu'il rédigea Madame Bovary, Salammbô ou encore L'Education sentimentale. L'entrée du musée est gratuite. Le Pavillon de Croisset a été restauré pour consolider sa structure, préserver ses éléments architecturaux d'origine et mettre en valeur les objets personnels de Flaubert.

Pratique. Ouverture du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.