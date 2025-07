Normandie. Orages de grêle : dix communes obtiennent la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle

Bâtiments inondés, équipements brisés, cultures dévastées… Vendredi 13 juin, la Normandie était balayée par d'importants orages de grêle, très localisés. Plusieurs communes ont ainsi sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle auprès de l'Etat. Elle ouvre le droit à l'indemnisation des particuliers, collectivités ou entreprises pour les dommages directement causés par un phénomène climatique.

Dix communes normandes obtiennent cette reconnaissance, dans l'arrêté du ministère de l'Intérieur publié au Journal officiel du jeudi 17 juillet.

C'est le cas en Seine-Maritime, à l'est de Rouen, pour Boos, La Neuville-Chant-d'Oisel, Le Mesnil-Raoult, Martainville-Epreville, Montmain et Saint-Aubin-Epinay. Dans l'Eure, Gisors, Verneuil d'Avre et d'Iton et Marcilly-La-Campagne sont également reconnues en état de catastrophe naturelle pour cette journée du 13 juin, tout comme Saint-Symphorien-des-Bruyères.

Rejet de la demande pour sept communes

En revanche, l'Etat rejette les demandes de plusieurs communes. C'est le cas pour Clécy, Condé-en-Normandie et Douvres-La-Délivrande dans le Calvados, Barenton et Saint-Georges-de-Rouelley dans la Manche ainsi que Cauville-sur-Mer et Octeville-sur-Mer, en Seine-Maritime.

Dans cette dernière commune de la pointe de Caux de nombreux agriculteurs avaient perdu une grande partie de leur récolte, des écoles avaient aussi été touchées et des maisons ou des routes inondées. "Pour motiver sa décision, l'Etat s'appuie sur les cumuls de précipitations constatés lors de l'événement, la grêle n'est pas prise en compte, regrette le maire, Olivier Roche, or, c'est la grêle qui a bouché les canalisations et entraîné des inondations dans quelques habitations".