Alerte Météo. 40% de risque de tornades en Normandie : une vigilance rouge exceptionnelle déclenchée par Keraunos

Vendredi 13 juin, une partie de la Normandie est placée en vigilance rouge par Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents. En ligne de mire : l'Orne, l'Eure, le sud du Calvados et l'est de la Seine-Maritime. Ces zones pourraient être frappées par des phénomènes météorologiques rares mais puissants, avec une probabilité de tornade estimée entre 30 et 45%, selon les experts.

Christopher Bribet, de Météo Basse-Normandie, alerte : "Soyez prudent ! Grande prudence dans les prochaines heures sur notre région."

Grêle et rafales : des orages violents redoutés dans l'intérieur des terres

La page Météo Seine-Maritime indique un risque très important de tornades, mais aussi de micro-rafales et macro-rafales susceptibles de causer des dégâts significatifs. Autre danger : la grêle, avec des grêlons annoncés jusqu'à 7 à 9 centimètres de diamètre. Ce type de phénomène peut endommager les toitures, les véhicules et menacer les cultures agricoles.

C'est surtout dans les terres que le danger est le plus fort, en particulier entre Alençon, L'Aigle, Bernay, Lisieux et Gournay-en-Bray.

Pourquoi la Normandie est une zone à tornades plus que la moyenne

Contrairement à certaines idées reçues, la Normandie fait partie des régions françaises les plus exposées aux tornades, en particulier la Haute-Normandie. Selon Keraunos, le nombre de tornades par kilomètre carré y dépasse la moyenne nationale, avec une à deux tornades recensées chaque année.

Les tornades y surviennent toute l'année, mais leur fréquence explose entre mai et octobre, représentant plus de 80% des cas. Le mois de juillet est le plus concerné, suivi de près par mai et août.