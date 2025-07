Cherbourg. Originaire du Cotentin, elle ouvre le restaurant Le Joséphine sur la place Napoléon

A Cherbourg, l'empereur et l'impératrice sont réunis… Un nouveau restaurant a ouvert sur la place Napoléon à la place de l'ancien Maître Corbeau : Le Joséphine. A la tête de l'établissement se trouve Sarah Scelles, chef cuisinière originaire du Cotentin qui a voyagé dans toute la France avant de revenir au pays.

Sarah, pourriez-vous nous parler de votre parcours ?

"Je suis originaire du Cotentin. Je suis partie à 21 ans après mon apprentissage au café de Paris. J'ai voyagé un peu, j'ai travaillé en Corse, en Bretagne, dans le nord de la France à Lille, Toulouse dans le Sud, en Corse aussi. J'en ai profité pour faire quelques grandes maisons et en apprendre un maximum. De toute façon, la cuisine c'est de la transmission et le meilleur moyen d'apprendre c'est de regarder faire les plus expérimentés et réessayer après. Dernièrement j'étais dans un établissement du sud-Manche avant d'ouvrir Le Joséphine à Cherbourg."

Sarah Scelles revient à Cherbourg pour ouvrir un nouveau restaurant Impossible de lire le son.

Quel est le plat que vous préférez cuisiner ?

"En général je ne cuisine pas ce que je n'aime pas manger donc je n'ai pas de préférence dans les plats du menu. De mon côté les sauces sont vraiment quelque chose que j'aime élaborer. En ce moment, je sais que la pêche du jour plaît beaucoup avec l'émulsion à la bisque de langoustine et la fregola parce que les gens ne connaissent pas beaucoup la fregola, ça les attire."

Pourquoi avoir donné le nom de "Joséphine" à ce nouvel établissement ?

"Je cherchais un nom qui me corresponde et malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à trouver. On est sur la place Napoléon juste à côté de l'hôtel Napoléon, je trouvais que ça avait du sens de l'appeler 'Joséphine', en hommage à Joséphine de Beauharnais. Ainsi l'empereur et l'impératrice sont réunis !"